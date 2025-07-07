Згодом Ілон Маск анонсував перший з'їзд своєї новоствореної партії "Америка". Підприємець прагне отримати місця у Конгресі для впливу на закони, передає 24 Канал.

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Якою була реакція Трампа

Як пише Reuters, коли Дональд Трампа повертався до Вашингтона після відвідин свого гольф-клубу неподалік, журналісти спитали його, що він думає про створення Маском своєї політичної партії.

Він назвав ідею створення третьої партії ( у США – двопартійна система, там діють Республіканська та Демократична партії – 24 Канал) "сміховинною".

"Ми досягли колосального успіху з Республіканською партією. Демократи втратили орієнтири, але завжди існувала двопартійна система, і створення третьої партії лише додає плутанини", – сказав Трамп.

Він нагадав, що американська політична система базується на двох партіях, третьої, за його словами, ніколи не існувало. "Тож хай (Маск – 24 Канал) розважається, але я вважаю це смішним", – додав президент.

Невдовзі після цих слів Трамп написав у соцмережі Truth Social, що йому "боляче спостерігати, як Ілон Маск повністю "злетів з котушок" і буквально перетворився на катастрофу за останні 5 тижнів".

Нагадаємо, що на початку червня між Маском і Трампом тривала публічна сварка. Пізніше кілька тижнів обидва дотримувалися "режиму тиші" у соцмережах. Однак 28 червня, коли Сенат розглядав законопроєкт Трампа про податки і видатки, Ілон Маск порушив мовчанку і опублікував у мережі пост, де назвав документ "цілковито божевільним і руйнівним".