Маск пообіцяв, що "буде супер весело". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NEXTA і допис Ілона Маска у соцмережі X.

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Ілон Маск готується організувати перший з'їзд своєї партії "Америка"

Мільярдер Ілон Маск офіційно подав документи на реєстрацію своєї партії "Америка". Відповідна заявка з'явилася на сайті Федеральної виборчої комісії США.

У своїй соцмережі X Маск анонсував перший з'їзд партії та запитав у підписників, де та коли краще його провести.

Це буде супер весело!

– підсував Маск.

Мета партії – стати "золотою акцією" в Конгресі. Маск розраховує отримати 2-3 місця у Сенаті та 8-10 у Палаті представників. Цього буде достатньо, щоб впливати на прийняття будь-яких законів.

Маск критикував як демократів, так і республіканців, вважаючи їх "однопартійною системою" через схожість інтересів. Він заявляв, що це приводить США до банкрутства.

Нагадаємо, Ілон Маск оголосив про створення своєї партії "Америка" у США. За цю ідею проголосували дві третини учасників його опитування 4 липня. Втім, ця кількість менша навіть 1% населення США, не кажучи вже про те, що голосувати могли й іноземці.