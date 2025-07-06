Маск пообещал, что "будет супер весело". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NEXTA і сообщение Илона Маска в соцсети X.

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Илон Маск готовится организовать первый съезд своей партии "Америка"

Миллиардер Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии "Америка". Соответствующая заявка появилась на сайте Федеральной избирательной комиссии США.

В своей соцсети X Маск анонсировал первый съезд партии и спросил у подписчиков, где и когда лучше его провести.

Это будет супер весело!

– подытожил Маск.

Цель партии – стать "золотой акцией" в Конгрессе. Маск рассчитывает получить 2-3 места в Сенате и 8-10 в Палате представителей. Этого будет достаточно, чтобы влиять на принятие любых законов.

Маск критиковал как демократов, так и республиканцев, считая их "однопартийной системой" из-за схожести интересов. Он заявлял, что это приводит США к банкротству.

Напомним, Илон Маск объявил о создании своей партии "Америка" в США. За эту идею проголосовали две трети участников его опроса 4 июля. Впрочем, это количество меньше даже 1% населения США, не говоря уже о том, что голосовать могли и иностранцы.