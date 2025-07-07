Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом политолог Олег Лесной, добавив, что олигарх, который движется за президентом, всегда оказывается в оппозиции. Маску выиграть в противостоянии с Трапом, по крайней мере в начале, будет очень непросто.

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Американцы жалеют политиков, которых бьют

Лесной заметил, что на политической арене в США столкнулись два сильных конкурента и не собираются уступать друг другу.

Сейчас сил гораздо больше у Трампа. Если он действительно будет считать Маска серьезной угрозой, к тому же перед выборами в Конгресс, то он будет иметь много рычагов, чтобы избавиться от миллиардера,

– подчеркнул политолог.

В то же время избирательная кампания Дональда Трампа показала, что американцы, так же как и украинцы, жалеют тех, кого бьют, и голосуют за них. Они болели за Трампа, когда на него было совершено покушение. В этом смысле Маск будет неудобным для президента США, и владелец SpaceX попытается, по мнению политолога, разыграть эту карту.

В Соединенных Штатах уже очень давно существуют две основные партии – Демократическая и Республиканская. Однако есть определенный электорат, который может быть посередине и вынужден играть по правилам этих двух политических сил.

Поэтому у Маска может быть шанс создать эту партию. Однако будет ли она действенным механизмом – покажет практика. Потому что хороший бизнесмен не всегда является хорошим партийным строителем. Нужна команда, и партия не должна быть виртуальной,

– подчеркнул Олег Лесной.

Однако Маск считает, что сможет привлечь голоса 80% тех людей, которые недовольны обеими партиями. Но есть сомнения, по словам политолога, что эта цифра является правдивой.

Теперь, добавил он, слово за Трампом, ведь важно, считает ли он действия Маска серьезной угрозой. Если считает, тогда это будет очень интересный батл.

Напомним, что конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском обострился на фоне принятия законопроекта о налогах и расходах, который раскритиковал миллиардер. Он пригрозил создать собственную партию и 5 июля осуществил обещание.

Маск не только официально подал документы на регистрацию новой партии "Америка", но и анонсировал ее первый съезд.

В то же время Дональд Трамп эмоционально отреагировал на действия Маска, назвав идею создания новой партии "смехотворной". По словам президента США, Республиканская партия "достигла колоссального успеха", а "демократы потеряли ориентиры". В США, подчеркнул он, всегда существовала двухпартийная система, поэтому появление "третьей партии лишь добавляет путаницы".