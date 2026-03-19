Рейтинг одобрения Трампа достиг нового исторического минимума, – Newsweek
Рейтинг одобрения политики Дональда Трампа опустился до рекордного минимума. Основным вопросом является отношение американцев к его подходам в сфере экономики. Ведь это сейчас является одной из ключевых социально-экономических проблем в стране.
Общее одобрение работы составило 38%, что почти не изменилось с предыдущих опросов. Тогда как неодобрение выросло до 59%. Об этом сообщили в Newsweek.
Что известно о рейтинге одобрения Трампа?
Согласно приведенным данным, 29% респондентов положительно оценивают экономическую ситуацию в стране, тогда как значительно большая часть опрошенных выражает недовольство. Нынешний рейтинг показал более низкий процент, чем в кризис COVID-19 во время первого срока Трампа.
Обратите внимание! Основная критика касается уровня цен, покупательной способности населения и общего экономического состояния домохозяйств. 67% респондентов выразили неодобрение, тогда как одобрение – только 29%, что является самым слабым показателем в этом вопросе на сегодня.
Именно эти факторы, как отмечается, больше всего влияют на формирование общественного мнения о деятельности политика.
В материале подчеркивается, что экономика традиционно является определяющим фактором в политических рейтингах в США, а вопросы стоимости жизни часто становятся решающими для избирателей. На этом фоне оценки экономической политики Трампа остаются слабым местом в его общем рейтинге одобрения.
Издание также обращает внимание, что преобладание негативных оценок в социологических опросах может иметь политические последствия. Ведь экономические вопросы остаются приоритетными для значительной части американцев и могут влиять на их выбор во время промежуточных выборов.
Каковы экономические последствия войны в Иране?
Военная кампания США против Ирана уже приводит к стремительному росту расходов, которые включают использование дорогостоящих систем противоракетной обороны, масштабные операции авианосных групп и удары по целям. Это в совокупности создает многомиллиардное финансовое бремя для бюджета США и может влиять на внутреннюю экономическую политику.
В целом расходы США на войну против Ирана уже превысили 11,3 миллиарда долларов только за первые шесть дней, из которых около 3 миллиардов ушли на использование ракет Patriot. Из-за этого большинство американцев не поддерживают военную кампанию.
В США на фоне экономических трудностей продолжает расти стоимость жизни. Граждане сообщают о повышении цен на продукты, жилье, коммунальные услуги и медицину, что усиливает финансовое давление на домохозяйства. Тогда как президент Дональд Трамп заявляет о восстановлении экономики.