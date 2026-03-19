Рейтинг Трампа упал до исторического минимума: на это есть 2 главные причины
- Рейтинг поддержки Трампа упал до 38%, тогда как 59% американцев не одобряют его деятельность.
- Это связано с новыми экономическими вызовами.
В Соединенных Штатах провели новый национальный опрос. Он касается прежде всего оценки действий президента Трампа, что, на самом деле, не вызывает одобрения среди американцев.
Об этом говорится в материале Newsweek.
К теме Операция в Иране проваливается: где просчитался Трамп и как поплатится за ошибку
Одобряют ли американцы действия Трампа?
По итогам опроса YouGov, общая оценка поддержки работы Дональда Трампа достигает показателя в 38%. При этом 59% опрошенных американцев не одобряют деятельность главы Белого дома.
В статье отмечают, что чистый рейтинг поддержки экономической политики президента США опустился до -29% – это самый низкий уровень за всю историю опросов.
Показатель хуже даже по сравнению с периодом пика COVID-19, когда Трамп отбывал свой первый срок на посту президента.
Отмечается, что все больше на настроения американцев накануне выборов в Конгресс влияют рост цен на топливо и инфляция. Это стало следствием войны с Ираном, которую администрация Трампа назвала "Эпическая ярость".
Что говорят эксперты о решении американского президента?
На сторону критиков главы Белого дома стал сенатор-демократ Крис Мерфи. Недавно он заявил, что Трамп неправильно оценил риски войны с Ираном, из-за чего в регионе возникло сразу несколько кризисов.
Мерфи также отметил, что отсутствие четкой стратегии завершения конфликта может привести к его затягиванию, нестабильности и значительным потерям.
Со своей стороны губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом высмеял решение Трампа временно ослабить санкции против российской нефти, назвав его "щенком Путина".
В то же время глава "Центра совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что в Белом доме продолжается противостояние между экономическими и политическими советниками Трампа относительно дальнейшего хода войны с Ираном, в частности, по ее продолжительности и возможного завершения.