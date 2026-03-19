Рейтинг Трампа упал до исторического минимума: на это есть 2 главные причины

В Соединенных Штатах провели новый национальный опрос. Он касается прежде всего оценки действий президента Трампа, что, на самом деле, не вызывает одобрения среди американцев.

Об этом говорится в материале Newsweek.

Одобряют ли американцы действия Трампа?

По итогам опроса YouGov, общая оценка поддержки работы Дональда Трампа достигает показателя в 38%. При этом 59% опрошенных американцев не одобряют деятельность главы Белого дома.

В статье отмечают, что чистый рейтинг поддержки экономической политики президента США опустился до -29% – это самый низкий уровень за всю историю опросов.

Показатель хуже даже по сравнению с периодом пика COVID-19, когда Трамп отбывал свой первый срок на посту президента.

Отмечается, что все больше на настроения американцев накануне выборов в Конгресс влияют рост цен на топливо и инфляция. Это стало следствием войны с Ираном, которую администрация Трампа назвала "Эпическая ярость".

Что говорят эксперты о решении американского президента?