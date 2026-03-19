Про таке мовиться в матеріалі Newsweek.
Чи схвалюють американці дії Трампа?
За підсумками опитування YouGov, загальна оцінка підтримки роботи Дональда Трампа сягає показника у 38%. При цьому 59% опитаних американців не схвалюють діяльність очільника Білого дому.
У статті зауважують, що чистий рейтинг підтримки економічної політики президента США опустився до -29% – це найнижчий рівень за всю історію опитувань.
Показник гірший навіть у порівнянні з періодом піку COVID-19, коли Трамп відбував свій перший термін на посаді президента.
Зазначається, що дедалі більше на настрої американців напередодні виборів до Конгресу впливають зростання цін на пальне та інфляція. Це стало наслідком війни з Іраном, яку адміністрація Трампа назвала "Епічна лють".
Що кажуть експерти про рішення американського президента?
На бік критиків очільника Білого дому став сенатор-демократ Кріс Мерфі. Нещодавно він заявив, що Трамп неправильно оцінив ризики війни з Іраном, через що в регіоні виникло одразу кілька криз.
Мерфі також наголосив, що відсутність чіткої стратегії завершення конфлікту може призвести до його затягування, нестабільності та значних втрат.
Зі свого боку губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом висміяв рішення Трампа тимчасово послабити санкції проти російської нафти, назвавши його "цуциком Путіна".
Водночас очільник "Центру спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що в Білому домі триває протистояння між економічними та політичними радниками Трампа щодо подальшого перебігу війни з Іраном, зокрема, щодо її тривалості та можливого завершення.