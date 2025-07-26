Репрессии ФСБ и Путина на фоне войны добрались до российских элит, – NYT

Власти России все активнее открывают коррупционные дела против региональных и военных чиновников. Такие действия настораживают элиту и, вероятно, должны уменьшить общественное возмущение из-за неудач на фронте.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Какова цель репрессий в России?

В течение последних месяцев прокуратура в России арестовала чиновников в 3 из 5 приграничных к Украине регионов. Их обвинили в хищении средств, которые Москва выделила на обустройство укреплений. Эти дела начали рассматривать после успешных атак Украины на приграничные районы.

Антикоррупционные дела стали удобным инструментом для Путина еще в 2024 году, когда он перевел министра обороны Сергея Шойгу на менее публичную должность в Совете национальной безопасности. Такие действия позволяют успокоить общественность, не признавая провала центральной власти.

Аналитик Carnegie Russia Eurasia Center Александра Прокопенко заявила, что волна дел демонстрирует, как ФСБ и прокуратура расширяют свое влияние в условиях усиления репрессий.

Репрессии, начавшиеся с простых граждан и оппозиционных активистов, добрались до элит. Там начинаются чистки,

– отметила она.

В издании отметили, что дела о хищении средств на укрепление границы, очевидно, призваны успокоить жителей приграничных регионов, которые возмущены тем, что Москва не смогла защитить их от атак.

Эти юридические действия стали особенно заметными после того, как в этом месяце был найден мертвым министр транспорта России Романа Старовойта. Это произошло всего через несколько часов после того, как Кремль объявил о его увольнении. Старовойт, который ранее был губернатором Курской области, фигурировал в деле о хищениях.

Также недавно получил 13 лет заключения за коррупцию Тимур Иванов, заместитель министра обороны. Его роскошная жизнь была задокументирована командой Алексея Навального.

Увольнение Шойгу и аресты его давних подчиненных, в частности Иванова, некоторые военные блогеры в России считают запоздалой ответственностью за провалы в начале войны.

Порой Кремль увольнял чиновников, чтобы показать хоть какую-то ответственность, но теперь, после смерти Старовойта, коррупционные дела стали дополнительным фактором давления.