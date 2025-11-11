Администрация Трампа снова пытается смягчить позицию ООН по войне в Украине, – Kyiv Post

Администрация Трампа неожиданно выступила за исключение из резолюции ООН формулировок в поддержку территориальной целостности Украины. Этим самым Штаты поставили под сомнение традиционный дипломатический документ, который фиксирует нарушения прав человека на оккупированных территориях.

Западные союзники предупреждают, что такие действия Белого дома могут ослабить международную поддержку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Kyiv Post.

Какие заявления сделал Вашингтон?

По информации СМИ администрация Трампа неожиданно предложила убрать из резолюции ООН формулировку, подтверждающую суверенитет Украины и осуждающую российскую оккупацию Крыма и других украинских регионов.

Важно знать! Ежегодная резолюция ООН под официальным названием "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономной Республикой Крым и городом Севастополь" является ключевым инструментом дипломатии, который подтверждает поддержку Украины и фиксирует нарушения прав человека на территориях, захваченных Россией.

В декабре 2024 года 78 стран, в частности США единогласно поддержали резолюцию ООН. Однако сейчас Вашингтон неожиданно решил изъять эти формулировки. США настаивают подать резолюцию якобы в более широком формате – "война в Украине", не упоминая о суверенитете, территориальной целостности и российской агрессии.

Когда Генеральная Ассамблея ООН планирует рассмотреть просьбу США?

Третий комитет Генассамблеи ООН намерен пересмотреть резолюцию по Украине в ближайшие недели. Однако дипломаты пытаются изменить позицию администрации Белого дома до голосования.

Для Украины такие изменения являются критическими – резолюция не только осуждает российскую оккупацию, но и закладывает основу для будущих механизмов привлечения России к ответственности в Международном уголовном суде и на других международных платформах.

Как отреагировал Запад?

Западные союзники обеспокоены таким решением США, ведь именно оно может подорвать ключевую ежегодную резолюцию ООН, которая осуждала агрессию России. Кроме того, это может нарушить многолетнюю двухпартийную поддержку Украины с 2014 года.

Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в решающий момент дипломатии,

– сказал один из европейских дипломатов.

По его словам, изменение резолюции по требованию США может дать России сигнал, что Штаты больше не возглавляют защиту международного порядка.

Хотя американские чиновники утверждают, что изменения сделают документ "более инклюзивным" и "ориентированным на будущее", западные дипломаты считают это попыткой уменьшить акцент на российской агрессии в международных документах. По словам европейского дипломата, речь идет не о сроках, а о том, будет ли мир и в дальнейшем признавать российскую оккупацию незаконной, или "начнет воспринимать ее как данность".

Союзники надеются, что США все же изменят свою позицию.

