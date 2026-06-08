Результаты выборов в Армении запустили опасный процесс для Кремля, –аналитик

После парламентских выборов в Армении 7 июня определен новый состав Национального собрания. Победу одержала партия действующего премьер-министра Николы Пашиняна "Гражданский договор", которая набрала 49,81% голосов и уверенно заняла первое место.

После этих результатов в политическом пространстве уже говорят о серьезных геополитических последствиях. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил, почему это стало ударом для Кремля и как он может действовать в ответ.

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Что результаты выборов в Армении означают для Кремля?

Клочок считает, что этот результат является очередным поражением для Москвы, которая активно вкладывалась в избирательные процессы в Армении. Ведь это может вызвать напряжение внутри самого Кремля и еще больше ослабить российские позиции на Южном Кавказе.

Заметим, что Никол Пашинян и его политическая сила продвигали идею дальнейшего сближения с Европой и уменьшения зависимости от России, тогда как оппозиция выступала за сохранение тесных связей с Москвой. Именно поэтому кампанию часто описывали как выбор между евроинтеграционным направлением и пророссийским вектором.

Эксперт прогнозирует, что Россия, вероятно, будет усиливать давление на Ереван и в дальнейшем будет пытаться удержать свое влияние на страну, в частности через политические и гибридные инструменты. В регионе сохраняется высокое напряжение, а ситуация остается близкой к нестабильной.

Я ожидаю, что Москва будет очень давить на Армению, потому что для Путина это очень серьезный удар и для всей путинской команды... Это действительно станет поводом для серьезных разборок внутри Кремля,

– считает Клочок.

Также он обращает внимание на внешнеполитическую позицию Еревана, которая, по его мнению, остается многовекторной. Несмотря на заявления о стремлении к сближению с Западом, Армения не демонстрирует четкого разрыва с российскими структурами.

Такая стратегия может быть попыткой Пашиняна удержать баланс между различными центрами влияния в условиях сложной геополитической ситуации.

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Что известно о результатах выборов в Армении

7 июня в Армении состоялись первые за восемь лет парламентские выборы, на которых проголосовали почти 59% избирателей – это более 1,4 миллиона граждан. Центральная избирательная комиссия уже завершила подсчет голосов, и победу одержала партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", которая получила 49,81%.

Второе место занял альянс "Сильная Армения" с 23,29%, далее – блок "Армения" (9,94%) и "Процветающая Армения" (4%). Несмотря на противоречивые экзитполы, которые давали как уверенную победу Пашиняну, так и значительно более скромные результаты, окончательные данные подтвердили его лидерство.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Пашиняна с победой и заявил, что эти выборы показали выбор армянского народа в пользу суверенитета, независимости и права самостоятельно определять свое будущее. Он также отметил, что Украина готова развивать сотрудничество с Арменией, а для ЕС это является проверкой способности быстро поддержать страну на ее европейском пути.