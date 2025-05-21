В Финляндии ожидают, что Россия будет наращивать силы у границы после завершения войны в Украине

После завершения войны в Украине Россия может начать наращивать военное присутствие на границе с Финляндией. Сейчас Кремль уже готовит соответствующую инфраструктуру.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова руководитель стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майора Сами Нурми в интервью для The Guardian.

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Что известно о российских войсках вблизи границы Финляндии

По словам Нурми, финские военные уже фиксируют "умеренные приготовления к строительству инфраструктуры" армии России вблизи общей границы.

Это означает: как только, надеемся, закончится война в Украине, они начнут возвращать войска, которые воевали в Украине, особенно сухопутные войска,

– прогнозирует финский генерал-майор.

Он также заверил, что Финляндия "очень внимательно" следит за действиями российских сил у границы, и пока "с этого направления нет непосредственной военной угрозы для Финляндии или НАТО".

"Также нужно оценить, готовятся ли они отправить больше войск в Украину, или готовятся наращивать свои силы вблизи нашей границы. Но я думаю, что они делают и то, и другое", – отмечает Нурми.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует наращивание российских войск у границ Финляндии и Норвегии. Он выразил уверенность в том, что все под контролем.