Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майора Самі Нурмі в інтерв'ю для The Guardian.
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Що відомо про російські війська поблизу кордону Фінляндії
За словами Нурмі, фінські військові вже фіксують "помірні приготування до будівництва інфраструктури" армії Росії поблизу спільного кордону.
Це означає: щойно, сподіваємося, закінчиться війна в Україні, вони почнуть повертати війська, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська,
– прогнозує фінський генерал-майор.
Він також запевнив, що Фінляндія "дуже уважно" слідкує за діями російських сил біля кордону, і наразі "з цього напрямку немає безпосередньої військової загрози для Фінляндії або НАТО".
"Також потрібно оцінити, чи готуються вони відправити більше військ в Україну, чи готуються нарощувати свої сили поблизу нашого кордону. Але я думаю, що вони роблять і те, і інше", – зазначає Нурмі.
До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його не хвилює нарощування російських військ біля кордонів Фінляндії та Норвегії. Він висловив впевненість у тому, що все під контролем.