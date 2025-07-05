Опасность со стороны России: Рютте ответил, будет ли призыв в армию по всей Европе

Угроза для стран НАТО со стороны России сохраняется. Марк Рютте считает, что сегодня Путин не готов атаковать Альянс. Однако ситуация может измениться через 5 –7 лет.

В интервью для The New York Times генсек НАТО ответил, возможен ли призыв в армию по всей Европе на фоне роста угрозы вспышки новых войн, передает 24 Канал.

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Будет ли мобилизация в Европе

Страны-члены Альянса согласились увеличить расходы на оборону. Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что "одними деньгами наши проблемы не решить". Марк Рютте соглашается с этим мнением. По его словам, сдержать будущую агрессию со стороны России реально только, тогда когда будет достаточно людей и мощностей, чтобы обеспечить им необходимое вооружение.

Генсек НАТО уточнил, что каждая страна на национальном уровне должна решать, как обеспечить нужное количество людей в вооруженных силах. В частности, каждый член Альянса отдельно должен принимать решение о введении призыва, повышение зарплаты военнослужащим и тому подобное.

Некоторые страны введут призыв – например, в Финляндии он уже есть. Другие – нет. Но в целом это будет означать, что надо платить хорошую зарплату нашим военным – мужчинам и женщинам в форме,

– объяснил Рютте.

К слову, генсек спрогнозировал нападение России на одну из стран НАТО.