В інтерв'ю для The New York Times генсек НАТО відповів, чи можливий призов в армію по всій Європі на тлі зростання загрози спалаху нових воєн, передає 24 Канал.

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Чи буде мобілізація в Європі

Країни-члени Альянсу погодилися збільшити витрати на оборону. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що "одними грошима наші проблеми не вирішити". Марк Рютте погоджується з цією думкою. За його словами, стримати майбутню агресію з боку Росії реально лише, тоді коли буде достатньо людей і потужностей, аби забезпечити їм необхідне озброєння.

Генсек НАТО уточнив, що кожна країна на національному рівні має вирішувати, як забезпечити потрібну кількість людей у збройних силах. Зокрема, кожен член Альянсу окремо має ухвалювати рішення щодо запровадження призову, підвищення зарплатні військовослужбовцям тощо.

Деякі країни запровадять призов – наприклад, у Фінляндії він уже є. Інші — ні. Але загалом це означатиме, що треба платити хорошу зарплату нашим військовим – чоловікам і жінкам у формі,

– пояснив Рютте.

До слова, генсек спрогнозував напад Росії на одну з країн НАТО.