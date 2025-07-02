Лавров предрек "крах НАТО": как отреагировал Рютте
- Сергей Лавров заявил о якобы "крахе НАТО", что было высмеяно генсеком Альянса Марком Рютте.
- Рютте похвалил увеличение оборонных расходов НАТО, назвав это "огромной внешнеполитической победой" администрации Дональда Трампа.
Недавно так называемый глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО якобы "потерпит крах". Генсек Альянса Марк Рютте высмеял такое заявление пропагандиста.
А также отметил, что персоне Лаврова не стоит уделять много внимания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его слова в эфире Fox News.
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Что сказал Рютте о заявлении Лаврова
Несколько дней назад Лаврова попросили прокомментировать слова польского визави Радослава Сикорского, который спрогнозировал крах путинского режима в результате современной "гонки вооружений".
Пропагандист ответил, что "наверное, он предполагает, раз он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации".
Рютте прокомментировал эти слова Лаврова и прежде всего поздравил "огромную внешнеполитическую победу" президента США Дональда Трампа и его администрации по увеличению оборонных расходов НАТО.
Лавров – он министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело,
– высмеял пропагандиста генсек НАТО.
Заметим, что это не первые маразматические слова Лаврова. Ранее пропагандист предложил перенести штаб-квартиру ООН в Сочи, вспоминая планы Иосифа Сталина. В то же время он признал, что сейчас это невозможно из-за глубокого укоренения структур в Нью-Йорке.