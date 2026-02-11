"Есть абсолютная ясность": Рютте рассказал о разговоре с Трампом относительно войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в Белом доме в полной мере осведомлены с российскими ударами по Украине, в частности с атаками на гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщила "Европейская правда".

Читайте также США не выполняют обещание России: политолог предположил, о чем Трамп и Путин договорились на Аляске

Как власти США воспринимают войну?

Отвечая на вопрос журналистов, Марк Рютте заверил, что правительство США полностью осознает давление, под которым находится Украина из-за постоянных обстрелов. Он также отметил, что имел личный разговор с Дональдом Трампом, во время которого поделился собственными оценками ситуации в Украине.

Если коротко, то на оба эти вопросы ответ – да!

– сказал генсек НАТО.

Рютте отказался подробнее комментировать свой диалог с Дональдом Трампом и добавил, что никогда не раскрывает содержание частных разговоров.

В то же время он отметил, что президент США и американская администрация "полностью в курсе относительно ужасной ситуации в Украине".

Так, в США есть абсолютная ясность относительно того, что происходит в Украине. В этом нет сомнений. И, конечно, в моих регулярных контактах с американским президентом мы обмениваемся информацией,

– подытожил Марк Рютте.

Вскоре может состояться новый раунд переговоров