"Есть абсолютная ясность": Рютте рассказал о разговоре с Трампом относительно войны в Украине
- Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что США осведомлены с российскими ударами по Украине, включая атаки на гражданскую инфраструктуру.
- Рютте имел личный разговор с Дональдом Трампом о ситуации в Украине, но отказался раскрывать детали диалога.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в Белом доме в полной мере осведомлены с российскими ударами по Украине, в частности с атаками на гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщила "Европейская правда".
Как власти США воспринимают войну?
Отвечая на вопрос журналистов, Марк Рютте заверил, что правительство США полностью осознает давление, под которым находится Украина из-за постоянных обстрелов. Он также отметил, что имел личный разговор с Дональдом Трампом, во время которого поделился собственными оценками ситуации в Украине.
Если коротко, то на оба эти вопросы ответ – да!
– сказал генсек НАТО.
Рютте отказался подробнее комментировать свой диалог с Дональдом Трампом и добавил, что никогда не раскрывает содержание частных разговоров.
В то же время он отметил, что президент США и американская администрация "полностью в курсе относительно ужасной ситуации в Украине".
Так, в США есть абсолютная ясность относительно того, что происходит в Украине. В этом нет сомнений. И, конечно, в моих регулярных контактах с американским президентом мы обмениваемся информацией,
– подытожил Марк Рютте.
Вскоре может состояться новый раунд переговоров
По словам Владимира Зеленского, пока неизвестно согласится ли российская сторона на проведение переговоров в США. Впрочем, предварительно ожидается, что новый этап встреч в рамках мирного урегулирования войны в Украине состоится во вторник или среду.
Среди тем, которые планируют обсудить – инициатива США по созданию свободной экономической зоны как буфера на Востоке Украины. Сейчас и Киев, и Москва к такому варианту относятся скептически.
Также Киев планирует обсудить с Вашингтоном в двустороннем порядке послевоенное восстановление Украины и некоторые экономические вопросы. Для этого в составе делегации появится министр экономики Алексей Соболев.