Марк Рютте отметил важность наращивания странами НАТО расходов на оборону. Генсек признал, что 5 процентов ВВП – это огромная цифра. Однако, если ее не принять, всем европейцам "придется выучить русский язык".

В интервью для The New York Post Марк Рютте указал на необходимость развивать оборонно-промышленную базу, тратить деньги на киберзащиту, гибридные угрозы, готовить общество в целом, не только военных, передает 24 Канал.

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Катастрофическая разница

Рютте заявил, что перед НАТО стоит огромный геополитический вызов. Прежде всего, это Россия, которая бешеными темпами восстанавливает свои силы с такой скоростью и масштабами, которым нет аналогов в новейшей истории.

Россияне сейчас производят в 3 раза больше боеприпасов за 3 месяца, чем все НАТО – за год. "Это недопустимо", – добавил генсек.

Также он указал на опасное сотрудничество КНР, Китая, Ирана и России.

В этом геополитическом контексте невозможно себя защитить, если мы и в дальнейшем будем держаться за старые 2 процента расходов на оборону,

– объяснил Рютте.

Справка: Страны НАТО согласилисьсогласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП до 2035 года. Зеленский считает, что это слишком медленно.

К слову, Дмитрий Медведев, комментируя интервью Рютте, заявил, что тому действительно понадобится русский язык в сибирских лагерях.