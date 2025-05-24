"Последний шанс для России": в WP объяснили, почему летнее наступление будет иметь большое значение для Москвы

Вероятное летнее наступление России может стать для нее последней возможность прорвать оборону украинских сил, поскольку уже в следующем году Москва столкнется с серьезной нехваткой живой силы и вооружения. Ее потенциал на фронте уже начал ослабевать.

По мнению экспертов, сейчас может быть наиболее выгодное время для давления на Россию, чем когда-либо, несмотря на возможный отказ Трампа от жестких санкций. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на заявления чиновников и военных экспертов, передает 24 Канал.

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Россия теряет прогресс

По данным американской разведки, при отсутствии переговорного урегулирования или, альтернативно, мощной поддержки со стороны Запада, ситуация на поле боя, вероятно, и в дальнейшем медленно будет меняться в пользу России в течение 2025 года. Но успехи россиян замедляются из-за потерь.

Сообщали, что с начала полномасштабной войны Россия "потеряла не менее 10 тысяч единиц наземной боевой техники, в том числе более 3 000 тысячи, почти 250 самолетов и вертолетов, более 10 военно-морских судов". В то же время за последний год Россия захватила всего 0,6% дополнительной территории.

Такие сомнительные успехи стоили России 1,5 тысячи убитых или раненых в день. По мнению бывшего руководителя Командования объединенных сил Великобритании Ричарда Барронса, Россия очень постепенно захватывает части украинской территории, но это обходится для нее "неподъемно дорого".

Сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уоттлинг считает, что несмотря на привлечение большого количества новобранцев, темпы продвижения замедлились почти до нуля, частично из-за укрепления Украиной оборонительной зоны, и использования ВСУ БпЛА ближнего радиуса действия.

В свою очередь украинский сотрудник службы безопасности считает, что замедление продвижения может быть связано с тем, что Россия была вынуждена перенаправить ресурсы на отвоевание своей территории в Курской области вдоль северо-восточной границы Украины.

Несмотря на способности России производить по 200 танков в год, как пишет издание, она сильно зависит от восстановления законсервированных советских танков, запас которых на начало 2022 года оценивали в 13 тысяч. Но, по мнению западных экспертов, он закончится уже в ближайшие месяцы.

Почему это последняя возможность для России

В случае неудачи по достижению мирного соглашения Россия скорее всего воспользуется преимуществом, чтобы усилить наступления летом для прорыва украинской обороны, считают вышеупомянутые специалисты. В то же время они предполагают, что подобное давление может стать последней возможностью для Кремля.

Россия фактически достигает кульминации в своей способности проводить наступление... Сейчас очень маловероятно, что россияне имеют оборудование, людей, подготовку и логистику, чтобы начать наступление, которое прорвет украинскую линию обороны и, даже если они это сделают, немедленно воспользоваться этим,

– заявил Барронс.

По словам старшего научного сотрудника Евразийского центра Карнеги в России Дары Массикот, если Россия сможет захватить больше территорий, Москва вряд ли осуществит свою обещанную ранее цель, которая предусматривает оккупацию Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Впрочем, по мнению Уоттлинга, если Украина сможет не допустить Россию к границам Донецка от сегодня и до Рождества, а союзники Киева будут пытаться "разрушать" экономику России, Москве придется сделать сложный выбор относительно расходов, которые она готова понести для продолжения войны.