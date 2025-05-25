На думку експертів, зараз може бути найбільш вигідний час для тиску на Росію, ніж будь-коли, попри можливу відмову Трампа від жорстких санкцій. Про це пише The Washington Post, посилаючись на заяви чиновників і військових експертів, передає 24 Канал.

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Росія втрачає прогрес

За даними американської розвідки, за відсутності переговорного врегулювання або, альтернативно, потужної підтримки з боку Заходу, ситуація на полі бою, ймовірно, й надалі повільно змінюватиметься на користь Росії протягом 2025 року. Але успіхи росіян сповільнюються через втрати.

Повідомляли, що з початку повномасштабної війни Росія "втратила щонайменше 10 тисяч одиниць наземної бойової техніки, зокрема понад 3 000 тисячі, майже 250 літаків і гелікоптерів, понад 10 військово-морських суден". Водночас за останній рік Росія захопила всього 0,6% додаткової території..

Такі сумнівні успіхи коштували Росії 1,5 тисячі убитих або поранених на день. На думку колишнього керівника Командування об'єднаних сил Великої Британії Річарда Барронс, Росія дуже поступово захоплює частини української території, але це обходиться для неї "непідйомно дорого".

Співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джек Воттлінг вважає, що попри залучення великої кількості новобранців, темпи просування сповільнилися майже до нуля, частково через зміцнення Україною оборонної зони, і використання ЗСУ БпЛА ближнього радіуса дії.

Своєю чергою український співробітник служби безпеки вважає, що уповільнення просування може бути пов'язане з тим, що Росія була змушена перенаправити ресурси на відвоювання своєї території в Курській області вздовж північно-східного кордону України.

Попри спроможності Росії виготовляти по 200 танків на рік, як пише видання, вона сильно залежить від відновлення законсервованих радянських танків, запас яких на початок 2022 року оцінювали в 13 тисяч. Але, на думку західних експертів, він закінчиться вже найближчими місяцями.

Чому це остання можливість для Росії

У разі невдачі щодо досягнення мирної угоди Росія радше за все скористається перевагою, аби посилити наступи влітку задля прориву української оборони, вважають вищезгадані фахівці. Водночас вони припускають, що подібний тиск може стати останньою можливістю для Кремля.

Росія фактично досягає кульмінації у своїй здатності проводити наступ... Зараз дуже малоймовірно, що росіяни мають обладнання, людей, підготовку та логістику, щоб почати наступ, який прорве українську лінію оборони й, навіть якщо вони це зроблять, негайно скористатися цим,

– заявив Барронс.

За словами старшого наукового співробітника Євразійського центру Карнегі в Росії Дари Массікот, якщо Росія зможе захопити більше територій, Москва навряд чи здійснить свою обіцяну раніше мету, яка передбачає окупацію Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Утім, на думку Воттлінга, якщо Україна зможе не допустити Росію до кордонів Донецька від сьогодні і до Різдва, а союзники Києва намагатимуться "руйнувати" економіку Росії, Москві доведеться зробити складний вибір щодо витрат, яких вона готова зазнати для продовження війни.