В России заявили, что передадут Украине свои требования по прекращению огня

Россия подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня. Сначала главное соблюсти договоренности, к которым пришли делегации стран на переговорах в Стамбуле.

Такое заявление в субботу, 17 мая, сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что заявил Песков о прекращении огня

Комментируя вопрос прекращения огня между Россией и Украиной, российский чиновник заявил, что Москва и Киев договорились обменяться перечнем условий для этого. По его словам, работа по этому поводу продолжается.

Прежде всего предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, в частности обмен пленными 1000 на 1000,

– цитируют его росСМИ.

По его словам, пока не может быть и речи об изменении состава российской делегации в переговорах с Киевом. В то же время он отметил, что переговоры между Россией и Украиной продолжаются и должны проходить в закрытом режиме.

Также Дмитрий Песков заявил, что для России принципиально то, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей между сторонами. Отдельно он сказал, что с США результаты переговоров Москва пока не обсуждала.

К слову, Дмитрий Песков также допустил вероятность разговора президентов Украины и России. По данным росСМИ, он заявил, что встреча Владимира Зеленского и Путина "возможна при условии достижения определенных договоренностей делегаций двух стран".