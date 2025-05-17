Таку заяву у суботу, 17 травня, зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що заявив Пєсков про припинення вогню

Коментуючи питання припинення вогню між Росією та Україною, російський високопосадовець заявив, що Москва та Київ домовилися обмінятися переліком умов для цього. За його словами, робота з цього приводу триває.

Насамперед належить виконати домовленості, досягнуті у Стамбулі, зокрема обмін полоненими 1000 на 1000,

– цитують його росЗМІ.

За його словами, наразі не може бути й мови стосовно зміни складу російської делегації у перемовинах з Києвом. Водночас він наголосив, що переговори між Росією та Україною тривають та повинні відбуватися у закритому режимі.

Також Дмитро Пєсков заявив, що для Росії принципово те, хто саме від Києва підписуватиме документи у разі досягнення домовленостей між сторонами. Окремо він сказав, що з США результати переговорів Москва наразі не обговорювала.

До слова, Дмитро Пєсков також допустив ймовірність розмови президентів України та Росії. За даними росЗМІ, він заявив, що зустріч Володимира Зеленського та Путіна "можлива за умови досягнення певних домовленостей делегацій двох країн".