Відповідну заяву у суботу, 17 травня, зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За якої умови Зеленський і Путін можуть зустрітися

Напередодні у Стамбулі відбулися переговори української та російської делегацій. І хоч зустріч запропонував Володимир Путін, сам він у Туреччині не з'явився, на відміну від українського президента Володимира Зеленського.

Дмитро Пєсков все ж допустив ймовірність розмови обох президентів. За даними російських ЗМІ, він заявив, що зустріч Володимира Зеленського та Путіна "можлива за умови досягнення певних домовленостей делегацій двох країн".