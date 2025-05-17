Соответствующее заявление в субботу, 17 мая, сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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При каком условии Зеленский и Путин могут встретиться

Накануне в Стамбуле прошли переговоры украинской и российской делегаций. И хотя встречу предложил Владимир Путин, сам он в Турции не явился, в отличие от украинского президента Владимира Зеленского.

Дмитрий Песков все-таки допустил вероятность разговора обоих президентов. По данным российских СМИ, он заявил, что встреча Владимира Зеленского и Путина "возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран".