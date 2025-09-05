Американский президент Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, заявил, что Россия и Индия все же стали союзниками "самого темного" Китая.

Такое заявление он обнародовал в собственной публикации в Truth Social, передает 24 Канал. Ранее он выражал обеспокоенность по этому поводу.

Смотрите также Трамп поссорился с европейскими лидерами во время телефонного разговора: в Bild раскрыли детали

Какое заявление по Индии и России сделал Трамп?

Президент США в собственной соцсети обнародовал фото лидеров Китая, России и Индии, сделанное во время форума Шанхайской организации сотрудничества, который прошел недавно в Пекине, добавив интересную подпись по этому поводу.

Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокому, самому мрачному Китаю. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе,

– написал он.

Напомним, что еще в начале своего второго президентского срока зимой Дональд Трамп заявлял, что не спешит вводить новые санкции против Москвы, чтобы не спровоцировать ее на более тесное партнерство с Китаем.



Публикация Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала

Как Китай, Россия и Индия налаживают сотрудничество?