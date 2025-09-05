"Схоже, ми їх втратили": Трамп заявив, що Росія та Індія стали союзниками "найтемнішого" Китаю
- Дональд Трамп заявив, що Росія та Індія стали союзниками Китаю, опублікувавши фото лідерів трьох країн з форуму Шанхайської організації співробітництва.
- Трамп раніше висловлював стурбованість щодо можливого союзу Росії та Китаю, уникаючи нових санкцій проти Москви, щоб не провокувати тісніше партнерство.
Американський президент Дональд Трамп у п'ятницю, 5 вересня, заявив, що Росія та Індія все ж стали союзниками "найтемнішого" Китаю.
Таку заяву він оприлюднив у власній публікації у Truth Social, передає 24 Канал. Раніше він висловлював стурбованість з цього приводу.
Яку заяву щодо Індії та Росії зробив Трамп?
Президент США у власній соцмережі оприлюднив фото лідерів Китаю, Росії та Індії, зроблене під час форуму Шанхайської організації співробітництва, який пройшов нещодавно у Пекіні, додавши цікавий підпис стосовно цього.
Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом,
– написав він.
Нагадаємо, що ще на початку свого другого президентського терміну взимку Дональд Трамп заявляв, що не поспішає запроваджувати нові санкції проти Москви, аби не спровокувати її на більш тісне партнерство з Китаєм.
Публікація Трампа у Truth Social / Скриншот 24 Каналу
Як Китай, Росія та Індія налагоджують співробітництво?
- Нещодавно США ввели імпортні мита у розмірі 50% на низку товарів з Індії. Це стосується понад половини всього індійського експорту до США. Однією з основних причин такого рішення називають масові закупівлі Індією нафти в Росії.
- Утім, попри такі заходи, експорт російської нафти до Індії у вересні зросте. Країна стала найбільшим покупцем російських нафтопоставок. Водночас великими покупцями російської нафти також залишаються Китай і Туреччина.
- Також Індія та Китай домовилися відновити прямі авіарейси, яких не було понад 5 років. Це рішення стало сигналом про поліпшення відносин між двома державами на тлі економічної турбулентності та політики президента США.
- Експерти вважають, що поки Китай посилює свій вплив, Сполучені Штати під керівництвом Трампа втрачають довіру як надійний партнер, хаотичні дії президента США вже спричинили негативні наслідки для країни.