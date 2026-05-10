Путин будет кусать локти: генерал Ходжес назвал страну, нападение на которую дорого обойдется России

Риск атаки России на членов НАТО будет расти, если Украина начнет проигрывать. Угроза для стран Балтии и Финляндии будет увеличиваться, если в Кремле будут уверены, что США за них не заступятся.

Такое мнение в экскклюзивном интервью 24 Каналу высказал американский генерал Бен Ходжес.

Чем способна Европа защитить себя от России без США?

По словам Ходжеса, в странах Балтии уже сейчас размещены не только их собственные войска, но и многонациональные контингенты союзников. В частности, в Эстонии, Латвии и Литве присутствуют подразделения из Великобритании, Франции, Канады, Испании, Нидерландов и США. Кроме этого, в регионе действуют силы авиационного патрулирования НАТО, а также потенциал стран Северной Европы – Швеции, Финляндии и Норвегии.

То есть, как он подчеркивает, это не ситуация, когда отдельные небольшие национальные подразделения самостоятельно обороняют границу, например у Нарвы. Речь идет о более сложной и уже интегрированной оборонной системе, хотя она все равно имеет свои ограничения.

Самой большой потенциальной слабостью он называет возможное отсутствие американской авиационной поддержки. По его мнению, именно это Россия могла бы попытаться использовать. Поэтому союзники должны осознавать эти риски и усиливать слабые места, прежде всего в сфере противовоздушной обороны, которая остается одним из самых уязвимых направлений.

В то же время Ходжес высоко оценивает шансы Финляндии выстоять против российской агрессии. Нападение на Финляндию, по мнению генерала, стало бы роковой ошибкой для Кремля. В таком случае Россия потерпит сокрушительное поражение.

Финляндия чрезвычайно хорошо подготовлена: имеет эффективную систему мобилизации и одну из самых мощных артиллерийских сил в Европе. Думаю, Россия вряд ли решится повторить эту ошибку,

– подытожил экс-командующий американских сил в Европе.

Какова вероятность нападения России на страны НАТО, и каким оно может быть?

По данным Politico, европейские правительства считают, что Владимир Путин может попытаться проверить, насколько НАТО реально готово к обороне. Они предполагают, что ближайшие 1 – 2 года являются для Кремля "окном возможностей" – из-за политической неопределенности в США и того, что ЕС еще не успел полностью нарастить оборону.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объясняет, что НАТО и Европа действительно готовятся к возможному обострению со стороны России. В то же время речь идет не о неизбежной большой войне, а о повышении готовности и перевооружении.

По его словам, полномасштабное нападение России на страны НАТО сейчас маловероятно, потому что у нее просто нет достаточных сил и ресурсов для такой операции.

Для этого нужна очень большая армия, которой Россия не имеет. Зато эксперт считает, что наиболее реальный сценарий – это провокации или ограниченные гибридные действия: локальные инциденты, давление, демонстрация силы и тому подобное.