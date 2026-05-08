Своим видением геополитической ситуации в Европе глава финского МИД поделилась с немецким ZDF Heute.
Что Финляндия сказала об украинской армии?
Министр иностранных дел Финляндии считает, что Украина является одной из четырех действительно надежных армий в Европе. Также политик высоко оценила вооруженные силы Турции, Польши и собственной страны.
Украина должна быть интегрирована в НАТО как можно скорее,
– заявила Элина Валтонен.
Она считает, что президент США Дональд Трамп также может отказаться от своей оппозиции относительно вступления Украины в НАТО. Валтонен допускает такую вероятность, потому что Трамп склонен вести переговоры.
Что еще заявила глава МИД Финляндии?
Валтонен назвала две вещи, которых Германия может поучиться у Финляндии.
Во-первых, люди действительно должны выступить не только за свою страну, но и за общие ценности и за Европу. Я думаю, что в Германии это существует,
– сказала министр иностранных дел.
Вторым пунктом она назвала конкретные навыки в военной сфере, а также в гражданской защите. Политик заявила, что Финляндия, которая имеет много десятилетий опыта, с радостью поделится ими с союзником.
Также глава финского МИД не волнуется из-за того, что президент США Дональд Трамп в последнее время все чаще ставит под сомнение НАТО. Политик считает, что это не дестабилизирует Североатлантический альянс, который, по ее мнению, сейчас сильнее, чем когда-либо.
Причиной этого, по мнению Валтонен, является вступление Финляндии и Швеции. Это предоставило НАТО дополнительные возможности, особенно, в регионе Балтийского моря и арктическом секторе. Также в пользу силы НАТО говорит то, что европейцы решили гораздо больше инвестировать в собственную оборону. Министр также считает, что США достаточно вовлечены в военный сектор альянса.
Напомним, что в апреле 2023 года Финляндия вступила в НАТО в ответ на российское нападение на Украину. Такое же решение приняла и соседняя Швеция.
