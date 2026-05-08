Своїм баченням геополітичної ситуації в Європі очільниця фінського МЗС поділилась із німецьким ZDF Heute.

Що Фінляндія сказала про українську армію?

Міністерка закордонних справ Фінляндії вважає, що Україна є однією з чотирьох дійсно надійних армій в Європі. Також політикиня високо оцінила збройні сили Туреччини, Польщі та власної країни.

Україна повинна бути інтегрована в НАТО якомога швидше,

– заявила Еліна Валтонен.

Вона вважає, що президент США Дональд Трамп також може відмовитися від своєї опозиції стосовно вступу України до НАТО. Валтонен допускає таку імовірність, бо Трамп схильний вести перемовини.

Що ще заявила очільниця МЗС Фінляндії?

Валтонен назвала дві речі, яких Німеччина може повчитися в Фінляндії.

По-перше, люди дійсно мають виступити не лише за свою країну, але й за спільні цінності та за Європу. Я думаю, що в Німеччині це існує,

– сказала міністерка закордонних справ.

Другим пунктом вона назвала конкретні навички у військовій сфері, а також у цивільному захисті. Політикиня заявила, що Фінляндія, яка має багато десятиліть досвіду, з радістю поділиться ними з союзником.

Також голова фінського МЗС не хвилюється через те, що президент США Дональд Трамп останнім часом все частіше ставить під сумнів НАТО. Політикиня вважає, що це не дестабілізовує Північноатлантичний альянс, який, на її думку, зараз є сильнішим, ніж будь-коли.

Причиною цього, на думку Валтонен, є вступ Фінляндії та Швеції. Це надало НАТО додаткових можливостей, особливо, в регіоні Балтійського моря та арктичному секторі. Також на користь сили НАТО говорить те, що європейці вирішили набагато більше інвестувати у власну оборону. Міністерка також вважає, що США достатньо залучені у військовий сектор альянсу.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Фінляндія вступила до НАТО у відповідь на російський напад на Україну. Таке ж рішення ухвалила і сусідня Швеція.

