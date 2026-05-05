Программа является частью Комплексного пакета помощи НАТО Украине и была запущена осенью 2025 года. Ее архитектура построена на принципе равенства: каждая заявка – совместная от компании из страны-члена НАТО и украинской компании, финансирование и ответственность – 50/50. Об этом на мероприятии Defense Builder рассказали Уильям Тонкинс, советник по вопросам совместного обеспечения Представительства НАТО в Украине, Стив Тейлор, советник по сухопутному домену Представительства НАТО в Украине и Эдвард Шримптон, руководитель по инновациям, который работает над Unite – Brave NATO в отделе оборонной промышленности, инноваций и вооружений штаб-квартиры НАТО.

Кто может подать заявку и что НАТО требует взамен?

Механика программы предусматривает, что компания из страны-члена НАТО и украинская компания подают совместную заявку, вместе разрабатывают решения и несут общую ответственность за результат. Фокус – на разработках уровня TRL7 и выше, то есть тех, что уже прошли базовое испытание и требуют лишь последнего шага перед развертыванием.

Тейлор, Тонкинс, Шримптон (слева направо) / Фото Defence Builder

Обязательным условием является тестирование решения – это заложено в саму структуру проекта.

Эдвард Шримптон, руководитель по инновациям Unite Brave NATO в отделе оборонной промышленности, инноваций и вооружений штаб-квартиры НАТО, объяснил принцип, на котором построена программа:

Идея в том, что все равное с самого начала – 50/50, НАТО и Украина. Мы сосредоточены на решениях уровня TRL7 и выше - на компаниях, которым нужен последний шаг для масштабирования и готовности к развертыванию.

Программа возникла как ответ на практический вывод из предыдущей дорожной карты инновационного сотрудничества НАТО и Украины, одобренной на Вашингтонском саммите 2024 года вместе с президентом Зеленским.

По словам Шримптона, главный урок оказался простым:

Если нет финансирования для запуска программ и поддержки деятельности – очень трудно тронуться с места. Поэтому мы решили запустить Unite Brave NATO.

Верификацию для доступа к порталу компании проходят по-разному: натовские – через свою национальную делегацию в Альянсе, украинские – через украинскую сторону. На портале также работает сервис поиска партнеров для тех, кто имеет технологию, но еще не имеет контрагента для совместной заявки.

Уильям Тонкинс, советник по вопросам совместного обеспечения Представительства НАТО в Украине, отметил важность единых стандартов для всех участников программы:

Последние четыре года однозначно показали НАТО, что пробелы существуют везде. Но когда имеешь дело с 32 странами, каждая из которых имеет собственную оборонную промышленность, производящую способности, которые должны работать вместе, – стандарты и процессы обеспечения качества становятся критически важными.

Тонкинс также объяснил общую рамку, в рамках которой действует программа: Комплексный пакет помощи охватывает как срочную нелетальную военную помощь на основе запросов Украины, так и долгосрочные проекты по развитию потенциала, направленные на поддержку реформ в секторе обороны и безопасности и послевоенное восстановление.

Обратите внимание! Первый конкурс в рамках Unite Brave NATO уже объявлен – он посвящен противодействию БпЛА и противовоздушной обороне и охватывает шесть конкретных направлений: высотные планеры, системы активной защиты транспортных средств, системы контрудара и другие. Прием заявок еще не открыт – идут финальные согласования. Объявление финалистов и подписание контрактов ожидается до конца 2026 года.

Конкурс администрирует агентство НАТО по коммуникациям и информации вместе с украинским кластером оборонных технологий Brave1. Стив Тейлор, советник по сухопутному домену Представительства НАТО в Украине, который провел 30 лет в британской армии, очертил три приоритетных направления для сухопутного домена в рамках сотрудничества:

Это командование и управление, что включает связь; противовоздушная оборона, включая противодействие БпЛА; и ISTAR: разведка, наблюдение, целеуказание и рекогносцировка. Это то, что касается цепочки поражения – от сенсора до стрелка.

Тейлор также подчеркнул, что взаимодействие является двусторонним: "Мы в НАТО сейчас усваиваем немало уроков от Украины".

Как сравнивают НАТО и советскую модель армии?

Мирослав Попович из Совета оружейников на том же мероприятии рассказал, что стандарты НАТО, даже в несовершенном виде, эффективнее советской модели ведения войны благодаря совместимости, скорости и практическому результату.