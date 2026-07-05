Путин может осуществить атаку на территорию НАТО до 2029 года, – заявил глава Минобороны Германии Писториус

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус не скрывает, что российский диктатор может решиться на атаку на страны-члены НАТО. Риск атаки может материализоваться до 2029 года.

Об этом он заявил в интервью газете Bild.

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Как Писториус высказался о потенциальном нападении России на страны НАТО?

По словам министра, к 2029 году Россия при правлении Владимира Путина может быть способна на рискованный шаг – даже на ограниченную атаку против территории НАТО.

В то же время он подчеркнул, что пойдет ли Кремль на это на самом деле – остается неизвестным. Писториус также отметил, что в настоящее время вооруженные силы Германии значительно более боеспособны, чем четыре года назад.

По его словам, с конца 2027 года около 4800 немецких военнослужащих будут задействованы в обороне НАТО в Литве, в основном это будут добровольцы.

В то же время министр признал наличие проблем с укомплектованием армии рядовым составом и специалистами, из-за чего в отдельных случаях может возникать необходимость в принудительном назначении на отдельные должности – речь идет о менее чем тысяче человек.

Отдельно Писториус подчеркнул, что одним из ключевых вызовов для оборонной сферы является скорость закупок и отказ от чрезмерно сложных или "перегруженных" технических требований.

Одной из основных проблем сейчас является тот факт, что поставки не успевают за заказами,

– отметил он.

В ходе интервью не обошли вниманием и российско-украинскую войну. Министр обороны Германии заявил, что Украина способна победить в войне и уже добилась значительных успехов, в частности благодаря ударам в глубь территории страны-агрессора и поражению логистики и НПЗ. Он отметил, что фронт остается относительно стабильным, но с большими потерями для России.

Также Писториус подчеркнул, что Украина все более эффективно проводит атаки на объекты в России, а ситуация в целом складывается для Киева лучше, чем раньше. Что касается ракет Taurus, министр заявил, что они уже не являются ключевым приоритетом для Украины, зато важно стабильное финансирование. Германия, по его словам, останется крупнейшим донором в пакете помощи ЕС на 70 миллиардов евро.