Об этом глава государства сообщил на своем официальном канале в Telegram.

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Как именно Швеция поможет защитить украинское небо?

Владимир Зеленский поблагодарил главу шведского правительства за непоколебимую поддержку и четкую позицию в отношении российской агрессии.

В ходе переговоров президент подчеркнул, что в настоящее время российские войска делают ставку на комбинированные удары, применяя баллистическое вооружение и реактивные "Шахеды".

Защита от этого – ключ к тому, чтобы лишить Россию возможности затягивать войну. Конечно, мы обсудили с Ульфом меры, которые можно принять для усиления защиты,

– сказал Зеленский.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено подготовке инфраструктуры, тренировкам пилотов и началу использования шведских истребителей Gripen.

Президент назвал это историческим укреплением украинской боевой авиации и отметил масштабное экономическое сотрудничество между странами в сфере безопасности. Кроме того, стороны продолжают активную работу в рамках двустороннего формата Drone Deal и договорились о дальнейших контактах.

Напомним, что ранее во время беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом также обсуждалось укрепление противовоздушной обороны Украины. В частности, лидеры подняли вопрос о поставках ракет для систем Patriot, проанализировали текущую ситуацию на фронте и скоординировали шаги по усилению международного санкционного давления на страну-агрессора.