Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Сергей Грабский, высказав мнение, что, скорее всего, до 2027 года Украина не получит образцы ракет, способных противостоять баллистике, поскольку это оружие является высокотехнологичным и сложным в производстве, так же как и баллистические ракеты.

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Для сбивания 1 цели требуется 2 ракеты Patriot

Противобаллистические ракеты, по словам военного эксперта, еще более дорогое средство, чем баллистические. Он отметил, что следует осознавать: сбивание баллистических ракет – это совершенно иная философия противовоздушной обороны. Если говорить об обычных целях, таких как "Шахед" или другие типы дронов, а также крылатые ракеты или самолеты, то здесь использование стандартных комплексов типа С-300, С-400 имеет свое значение, потому что нет необходимости попадать непосредственно в этот воздушный объект.

Происходит взрыв на траектории пролета, образуется шрапнельное облако, объект попадает в него и самоуничтожается. Вследствие земного притяжения такое понятие, как шрапнельное облако, для баллистической ракеты практически ничего не значит, для боеголовки, которая падает прямо с неба, используя притяжение, то есть чрезвычайно высокую скорость и энергию,

– пояснил Грабский.

О проблеме противодействия российской баллистике: смотрите в видео

Поэтому сейчас речь идет о создании таких образцов вооружения, которые позволили бы Украине поражать непосредственно объект. Президент Зеленский, как отметил военный эксперт, раскрыл формулу потребности в этих ракетах: на каждую воздушную цель, в том числе баллистическую, нужно использовать 2 ракеты типа Patriot. К сожалению, по словам Грабского, на данный момент мир не может обеспечить нашему государству стопроцентную потребность в этих ракетах. Ведь их производится очень мало.

"За год Lockheed Martin выпускает ориентировочно 700 ракет, а мы используем в среднем по 2 ракеты на одну воздушную цель. То есть, если мы говорим о том, что противник будет наносить удары с такой интенсивностью, как он это делает сейчас, а именно по 50 – 70 ракет, то получается, что мы ежемесячно будем расходовать 100 – 140 противобаллистических. На сколько нам хватит мирового производства Patriot, если будут передавать их только нам? На 4 – 5 месяцев и все", – озвучил Грабский.

Поэтому существует серьезная проблема расширения рынка производства таких ракет, их получения Украиной и создания собственного образца. Военный эксперт в очередной раз подчеркнул, что этот процесс крайне сложен, а Украина не имеет опыта изготовления таких средств с нуля. Поэтому, по его словам, она сталкивается с очень большими проблемами в этом направлении.

Это вновь возвращает Украину к вопросу о том, что можно предпринять. По мнению Грабского, можно усилить ударную составляющую и создать ракеты, которые будут уничтожать пусковые установки баллистических ракет в момент развертывания или подготовки к запуску. Больше, по убеждению военного эксперта, ничего пока сделать ВСУ не удастся.