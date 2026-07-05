На цьому в етері 24 Каналу наголосив військовий експерт Сергій Грабський, висловивши думку, що, ймовірніше, до 2027 року Україна не отримаємо зразки ракет, які б протидіяли балістиці, тому що ця зброя є високотехнологічною і складною у виробництві, так само як балістичні ракети.

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Для збиття 1 цілі треба 2 ракети Patriot

Протибалістичні ракети, зі слів військового експерта, ще дорожчий засіб, ніж балістичні. Він зауважив на тому, що слід усвідомлювати, що збиття балістики – це абсолютно інша філософія протиповітряної оборони. Якщо говорити про звичайні цілі, такі як "Шахеди" чи інші типи дронів, або ж крилаті ракети чи літаки, то тут використання стандартних комплексів типу С-300, С-400 має своє значення, тому що нема потреби поцілити безпосередньо в цей повітряний об'єкт.

Відбувається вибух на траєкторії прольоту, створення шрапнельної хмари, туди входить об'єкт, саморуйнується. Внаслідок земного тяжіння таке поняття, як шрапнельна хмара, для балістичної ракети практично нічого не значить, для боєголовки, яка падає просто з неба, використовуючи тяжіння, тобто надзвичайно високу швидкість і енергію,

– пояснив Грабський.

Про проблему протидії російській балістиці: дивіться у відео

Тому зараз мовиться про створення таких зразків озброєння, які б дозволяли Україні влучати безпосередньо в об'єкт. Президент Зеленський, як зазначив військовий експерт, розкрив формулу потреби цих ракет: на кожну повітряну ціль, в тому числі балістичну, потрібно використати 2 ракети типу Patriot. На жаль, зі слів Грабського, наразі світ не може забезпечити нашій державі стовідсоткову потребу в цих ракетах. Адже їх дуже мало виготовляється.

"За рік Lockheed Martin випускає орієнтовно 700 ракет, а ми використовуємо в середньому по 2 ракети на одну повітряну ціль. Тобто, якщо ми говоримо про те, що противник буде з такою інтенсивністю завдавати ударів, як він це нині робить, а саме по 50 – 70 ракет, то виходить, що ми щомісяця витрачатимемо 100 – 140 протибалістичних. На скільки нам вистачить світового виробництва Patriot, якщо будуть передавати їх тільки нам? На 4 – 5 місяців і все", – озвучив Грабський.

Тому є велика проблема розширення ринку виробництва таких ракет, отримання їх Україною, створення свого зразка. Військовий експерт вкотре підкреслив, що цей процес вкрай складний, а Україна не має досвіду з нуля виготовляти такі засоби. Тому стикається, з його слів, з дуже великими проблемами на цьому напрямку.

Це повертає Україну знову ж таки до того питання, що можна вдіяти. На думку Грабського, можна посилити ударну компоненту і створити ракети, які будуть знищувати пускові установки балістичних ракет у мить розгортання або підготовки до запуску. Більше, за переконанням військового експерта, нічого поки що зробити ЗСУ не вдасться.