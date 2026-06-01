Российские "Цирконы" могут долететь до Норвегии, Дании и Британии: The Times назвали условие

Норвегия опасается россиян в Арктике. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик сделал заявление о том, как именно Россия может угрожать его стране и другим.

Об этом говорится в материале The Times.

Смотрите также Возмездие Украине "за Старобельск": Путин анонсировал разговор в "закрытом режиме"

Как Россия сможет пускать "Цирконы" на Норвегию, Данию и Великобританию?

Если Россия сможет контролировать Арктику, тогда она сможет угрожать Европе гиперзвуковыми ракетами "Циркон". И ставить под угрозу весь блок НАТО.

Сейчас государство-агрессор сосредоточила большую часть своего ядерного арсенала в Северном Ледовитом океане. Она расширяет свой Северный флот, страны НАТО все чаще замечают российские подводные лодки вблизи территориальных вод Альянса.

Между материковой Норвегией и архипелагом Шпицберген есть стратегически важный пролив, вокруг которого много беспокойства. Если Россия сможет захватить контроль над проливом, ей удастся создать "бастионную оборону" вокруг собственных сил.



Речь об этом проливе / Скриншот 24 Канала

Российские корабли получат доступ к Атлантическому океану, а это уже опасность для Великобритании и других союзников. Поскольку в этом случае НАТО потеряет возможность отслеживать передвижения российских субмарин.

Торе Сандвик считает, что при этом сценарии радиус действия гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" охватит Лондон, Норвегию и Данию. Важно, что это оружие способно нести ядерные боеголовки.

Кроме этого, Москва до сих пор разрабатывает подводный беспилотник-невидимку "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Нечего и говорить, насколько это опасно.

Как НАТО обороняется от России на море?

Альянс блокирует узкие проходы, чтобы российский флот не выходил в Мировой океан. Однако проблема в том, что НАТО контролирует только два из трех таких путей.

Речь о Босфоре в устье Черного моря и датских проливах, которые закрывают выход из Балтийского моря. А вот северный маршрут как раз угрожает.