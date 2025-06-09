Вместо танковых колонн – "зеленые человечки": разведка Германии разоблачила опасные планы России

Российская агрессия не остановится на Украине. Кремль непременно захочет испытать решимость НАТО защищать своих союзников.

Российские чиновники уверены, что 5-я статья НАТО больше не имеет реальной силы. Об этом свидетельствуют разведывательные данные, полученные Германией, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Россия готовит атаки на Запад

Бруно Каль, глава Федеральной разведывательной службы Германии, рассказал, что уверен в том, что для России "Украина является лишь этапом на пути на Запад".

Каль заявил, что в Кремле рассматривают варианты конфронтации, которые не предусматривают полномасштабного военного столкновения, но позволяют проверить, действительно ли США будут защищать союзников по НАТО.

Для этого не нужно посылать танковые армии. Достаточно направить "зеленых человечков" в Эстонию – якобы для защиты притесняемых российских меньшинств,

– сказал он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал интервью Каля. Он отметил, что стоит вообще забыть о понятии "танковые колонны" в войне будущего.

Дроны на искусственном интеллекте, как воздушные так и наземные, авиация и пехота. Танки для войны в Европе на первом этапе точно вообще не будут нужны из-за уязвимости,

– заявил чиновник.

Ранее он отмечал, что оккупанты активно применяют FPV-дроны на оптоволокне, против которых НАТО до сих пор не имеет эффективных средств противодействия.