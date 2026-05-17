Россия, Китай и США стремятся к одному: Каллас предостерегла от иллюзий
- Кая Каллас заявила, что Россия, Китай и США стремятся ослабить и расколоть Европу, и призвала понимать их мотивы.
- Она предостерегла страны ЕС от заключения отдельных соглашений с США, подчеркивая, что единый блок является серьезной геополитической силой.
Высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас высказалась относительно стремлений США в отношении Европы. По ее словам, Россия и Китай стремятся к тому же.
Каллас говорила о расколе в Европе. Детали ее заявления от 17 мая передает Politico.
Чего хотят США от Европы?
По мнению Каллас, все указанные государства единодушны: они стремятся не только ослабить Европу, но и расколоть ее. Но следует разбираться в мотивации каждой страны в отдельности.
Они не любят Европейский Союз, это вполне очевидно. Но нам нужно понять, почему они не любят ЕС: почему Китай не любит ЕС, почему Россия не любит. Ведь если мы будем держаться вместе, если будем действовать сообща, то станем равноправными силами, мы будем сильными,
– сказала она.
Каллас предостерегла членов ЕС от заключения отдельных соглашений с США. По ее словам, Трамп не одобряет идею единого Европейского Союза, поскольку этот блок является геополитической силой, с которой Вашингтону приходится считаться.
"Я очень обеспокоена, потому что иногда вижу, что некоторые страны тоже движутся по этому пути. Этот раскол на самом деле дает свои плоды", – предупредила Каллас.
Дипломат подчеркнула: высказывания вроде "у меня прекрасные отношения с вами, но я не люблю Европейский Союз" – часть стратегии "разделяй и властвуй". Поскольку иметь дело с отдельными странами проще. А вот ЕС как блок и больше, и может выступать как равноправная сила.
Несколько стран ЕС пытались сохранить собственные каналы коммуникации с Вашингтоном с тех пор, как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, а премьер-министр Италии Джорджия Мелони позиционировала себя как потенциальный посредник между Европой и США, пока эта стратегия не потерпела крах из-за критики Трампом Папы Льва XIV,
– объяснили Politico.
Какие сейчас отношения между Европой и США?
Дональд Трамп был разъярен из-за того, что Европа не помогла ему воевать в Иране. Он разразился критикой в адрес многих стран – Великобритании, Испании, Германии. А также Италии, которая всегда была союзником администрации Трампа в ЕС.
По мнению Оливье Уиллокса, Америка не смогла объяснить цель своих действий в Иране. Европейцы могли бы помочь уничтожить способность Ирана изготавливать ядерное оружие, однако Трамп сказал, якобы уже уничтожил его. А потому ЕС просто не стал "вписываться" в сомнительную активность.