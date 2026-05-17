Каллас говорила о расколе в Европе. Детали ее заявления от 17 мая передает Politico.

Чего хотят США от Европы?

По мнению Каллас, все указанные государства единодушны: они стремятся не только ослабить Европу, но и расколоть ее. Но следует разбираться в мотивации каждой страны в отдельности.

Они не любят Европейский Союз, это вполне очевидно. Но нам нужно понять, почему они не любят ЕС: почему Китай не любит ЕС, почему Россия не любит. Ведь если мы будем держаться вместе, если будем действовать сообща, то станем равноправными силами, мы будем сильными,

– сказала она.

Каллас предостерегла членов ЕС от заключения отдельных соглашений с США. По ее словам, Трамп не одобряет идею единого Европейского Союза, поскольку этот блок является геополитической силой, с которой Вашингтону приходится считаться.

"Я очень обеспокоена, потому что иногда вижу, что некоторые страны тоже движутся по этому пути. Этот раскол на самом деле дает свои плоды", – предупредила Каллас.

Дипломат подчеркнула: высказывания вроде "у меня прекрасные отношения с вами, но я не люблю Европейский Союз" – часть стратегии "разделяй и властвуй". Поскольку иметь дело с отдельными странами проще. А вот ЕС как блок и больше, и может выступать как равноправная сила.

Несколько стран ЕС пытались сохранить собственные каналы коммуникации с Вашингтоном с тех пор, как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, а премьер-министр Италии Джорджия Мелони позиционировала себя как потенциальный посредник между Европой и США, пока эта стратегия не потерпела крах из-за критики Трампом Папы Льва XIV,

– объяснили Politico.

Интересно! Эксперт по вопросам евроинтеграции, соучредитель инициативы Get Ready for Europe Оливье Уиллокс рассказал 24 Каналу, что Украине не стоит спешить в ЕС. Дело в том, что в отдельных отраслях переход на европейские стандарты займет годы и очень усложнит жизнь, в частности, фермерам. Бесспорно, политически приобретение Украиной членства в ЕС – очень важный сигнал. Но он не должен достигаться ценой коллапса экономики.

Какие сейчас отношения между Европой и США?

Дональд Трамп был разъярен из-за того, что Европа не помогла ему воевать в Иране. Он разразился критикой в адрес многих стран – Великобритании, Испании, Германии. А также Италии, которая всегда была союзником администрации Трампа в ЕС.

По мнению Оливье Уиллокса, Америка не смогла объяснить цель своих действий в Иране. Европейцы могли бы помочь уничтожить способность Ирана изготавливать ядерное оружие, однако Трамп сказал, якобы уже уничтожил его. А потому ЕС просто не стал "вписываться" в сомнительную активность.