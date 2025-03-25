Россия не сможет достичь полной победы, но сохраняет динамику в войне с Украиной, –разведка США

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Однако в американской разведке считают, что Кремль не сможет одержать победу.

В то же время отмечают то, что страна-агрессор продолжает сохранять динамику в войне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет разведки США, который цитирует Financial Juice.

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Что говорят в американской разведке о войне в Украине

По данным разведки США, сейчас российская сторона владеет инициативой в войне с Украиной. А также движется к достижению выгодных условий мирного урегулирования. Однако Кремль не сможет достичь полной победы.