Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. Он предположил, что еще может выторговать Россия на переговорах в Эр-Рияде и к каким провокациям прибегнет в случае морского перемирия.

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Что даст России морское перемирие

Благодаря удачной работе украинских беспилотников Черноморский флот России из пиратского превратился во флот-изгнанник. Сейчас суда страны-агрессора прячутся и лишний раз не выходят на морские просторы из-за большого риска поражения.

Важно! Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что для украинской стороны перемирие на море – это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры. Однако пока не понятно, будет ли распространяться перемирие на удары баллистикой из оккупированного Крыма и запуски "Шахедов".

По мнению экс-сотрудника СБУ, если соглашение о перемирии будет достигнуто, то Черноморский флот освободится от этих ограничений и будет чувствовать себя гораздо безопаснее. В частности, российские корабли смогут активнее патрулировать акваторию Черного моря, ближе подходить к украинским берегам.

Я не думаю, что Россия сразу начнет обстрелы Украины с использованием этих кораблей, но такую возможность не надо исключать. Впрочем, Украина сразу отреагирует. Операторы дронов будут в полной боевой готовности для того, чтобы как только зафиксируется первый пуск российских ракет, дать ответ,

– сказал Ступак.

Кроме этого, на переговорах в Эр-Рияде российская делегация может поднимать вопрос о том, что Украина якобы хаотично заминировала Черное море. Теперь эти мины якобы отрываются от креплений, их носит по всему Черному морю и это подвергает опасности судоходство в этом регионе.

Экс-сотрудник СБУ предположил, что США могут попытаться надавить на Украину, чтобы разминировать эту акваторию или даже поделиться картами минных полей для того, чтобы якобы обезопасить гражданское судоходство.

Почему Болгария и Румыния бьют тревогу

Черноморские страны Европы с тревогой наблюдают за этими мирными переговорами, поскольку потенциальное соглашение может действительно усилить военное влияние России в регионе. В частности, Румыния и Болгария обеспокоены, что в результате переговоров между США и Россией может измениться баланс сил в Черном море в пользу Москвы.

Угрозы есть для стран всех Черноморских стран, кроме Турции. Ведь Анкара это экономический союзник России, но Реджеп Эрдоган ведет свою политику – где-то подыгрывает Кремлю, или же наоборот,

– отметил Ступак.

Однако Болгария и Румыния – это невлиятельные страны НАТО и Европейского Союза, поэтому с большой вероятностью Соединенные Штаты к ним не прислушиваются.

К слову, спецпредставитель Стив Уиткофф отметил, что Украина и Россия могут договориться о введении моратория на боевые действия в Черном море в ближайшее время.