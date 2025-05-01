Россия не имеет шансов на победу, – Кэллог о войне в Украине
- Келлог заявил, что войну можно завершить только дипломатическим путем, а российские заявления об успехе – не соответствуют действительности.
- Россия не достигла значительных успехов на поле боя за последние полтора года и теряет много солдат.
Россия не достигла никаких значительных успехов на поле боя за последние полтора года, поэтому не выигрывает в этой войне. Конфликт в Украине можно завершить только дипломатическим путем.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News, передает 24 Канал. Российские заявления об успехе – не соответствуют действительности.
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Что заявил Келлог
Спецпредставитель Дональда Трампа рассказал – Россия теряет сотни тысяч солдат, но продвигается метрами, а не милями.
Она до сих пор не захватила Киев или Одессу, а река Днепр остается главным барьером. Зато украинцы упорно воюют на своей земле.
Если бы они (россияне – 24 Канал) выигрывали, эта война уже была бы завершена в их пользу. Но идет четвертый год,
– отметил Келлог.
Напомним, накануне в Госдепе США заявили, что ближайшие дни будут решающими для мира в Украине. Вашингтон ожидает от Москвы конкретных шагов, в частности немедленного прекращения огня.