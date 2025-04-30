Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире News Nation.

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В Вашингтоне заявили, что ближайшие дни могут стать решающими для установления мира в Украине.

Брюс подчеркнула, что Америка ждет от Москвы не заявлений, а конкретных шагов – в частности, немедленного прекращения огня.

Она также прокомментировала предложение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который заявил, что Киев готов поддержать инициативу по перемирию уже сейчас, без привязки к дате 9 мая.

Если это действительно гуманитарные обязательства, то зачем ждать 10 дней? И дело не в том, что просят президент США и госсекретарь, а в том, что нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие,

– подчеркнула Брюс.

В Госдепе отметили, что настало время не для символических заявлений, а момент истины для оценки истинных намерений Кремля. США ожидают, что Россия продемонстрирует готовность к миру не словами, а действиями.