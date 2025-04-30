Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Державного департаменту США Теммі Брюс в етері News Nation.

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У Вашингтоні заявили, що найближчі дні можуть стати вирішальними для встановлення миру в Україні.

Брюс наголосила, що Америка чекає від Москви не заяв, а конкретних кроків – зокрема, негайного припинення вогню.

Вона також прокоментувала пропозицію міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який заявив, що Київ готовий підтримати ініціативу з перемир'я уже зараз, без прив’язки до дати 9 травня.

Якщо це справді гуманітарні зобов'язання, то навіщо чекати 10 днів? І справа не в тому, що просять президент США і держсекретар, а в тому, що нам потрібні реальні дії, які покажуть, що ці сторони, особливо Путін, серйозно налаштовані зупинити кровопролиття,

– наголосила Брюс.

У Держдепі зазначили, що настав час не для символічних заяв, а момент істини для оцінки справжніх намірів Кремля. США очікують, що Росія продемонструє готовність до миру не словами, а діями.