Геополитика Россия Москва передала США пропозиції щодо "оздоровлення відносин": обіцяє "вигідні горизонти"
3 февраля, 09:55
Россия предлагает США восстановление отношений, обещая "выгоду" для Вашингтона

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Россия передала США предложения по восстановлению отношений, в частности, по восстановлению авиасообщения и возвращению конфискованной дипломатической собственности.
  • Возможное сотрудничество между странами может охватывать энергетику, редкоземельные металлы и важные минералы, а также Арктику, космос и искусственный интеллект.

Россия сообщила о передаче американской стороне предложений, которые должны были бы "способствовать устранению серьезных барьеров на пути к полноценному восстановлению двусторонних отношений" между вышеупомянутыми странами.

Это следует из ответов Министерства иностранных дел России, которые подготовили к пресс-конференции Серия Лаврова.

Смотрите также Часы тикают и для России, и для Трампа: политолог предположил, за чем Дмитриев ездил в США

Что Россия хочет от США?

Согласно ответам российского внешнедипломатического ведомства, Кремль называет восстановление прямого авиасообщения с США и возвращение конфискованной дипломатической собственности частью "значимых вопросов".

Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном, 
– сообщили там.

Отмечается, что США "получат перспективные и выгодные горизонты сотрудничества" в случае согласия Вашингтона по нормализации отношений, в частности в вопросах энергетики, редкоземельных металлов, Арктики, космоса и ИИ.

В то же время, по мнению россиян, не все американские чиновники поддерживают процесс "оздоровления" отношений, ссылаясь на введение новых санкций США против российских нефтяных компаний как "неожиданный инцидент".

К слову, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что Россия и США "возвращаются к нормальности" и ведут переговоры в Москве и Вашингтоне по так называемым раздражителям в отношениях.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, в конце 2025 года Москва заявила, что отношения между США и Россией разрушены. В то же время якобы учитывая прогресс, достигнутый в Украине, Кремль выражал надежду, что их можно восстановить.

  • Сергей Лавров также заявлял, что Европа пыталась и пытается до сих пор "убивать клинья" между Россией и США, видя в политике американского президента Дональда Трампа вред интересам континента.

  • К слову, в ISW сообщали, что Москва использует переговоры с США, чтобы сдержать возможное усиление давления, которое могло бы повлиять на войну в Украине. Кремль подтверждает преданность своим военным целям.