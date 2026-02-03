Це випливає з відповідей Міністерства закордонних справ Росії, які підготували до пресконференції Серія Лаврова.

Що Росія хоче від США?

Згідно з відповідями російського зовнішньодипломатичного відомства, Кремль називає відновлення прямого авіасполучення зі США та повернення конфіскованої дипломатичної власності частиною "значущих питань".

Американцям передані пропозиції щодо усунення цих серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою і Вашингтоном,

– повідомили там.

Зазначається, що США "отримають перспективні та вигідні горизонти співпраці" у разі згоди Вашингтона щодо нормалізації відносин, зокрема у питаннях енергетики, рідкісноземельних металів, Арктики, космосу та ШІ.

Водночас, на думку росіян, не всі американські чиновники підтримують процес "оздоровлення" відносин, посилаючись на введення нових санкцій США проти російських нафтових компаній як "неочікуваний інцидент".

До слова, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявляв, що Росія та США "повертаються до нормальності" і ведуть переговори у Москві та Вашингтоні щодо так званих подразників у відносинах.

Що цьому передувало?