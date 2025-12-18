Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.
Дивіться також Є цікаві зміни: інтерв'ю експерта про розкол у команді Трампа та нові проблеми Путіна
Що в Росії кажуть про відносини з США?
Російські ЗМІ процитували заяву Кремля. Москва заявила, що відносини між США і Росією зруйновані.
Водночас нібито з огляду на прогрес, досягнутий в Україні, Кремль сподівається, що їх можна відновити. Інформаційні агентства Росії пишуть, що, мовляв, якщо Вашингтон зможе виступити посередником в укладенні мирної угоди, існує переконання, що це сприятиме зміцненню відносин між двома країнами.
До слова, політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що росіяни нервуються, коли бачать, як Володимир Зеленський щотижня їздить в Європу, де йому аплодують, та спілкується з американською делегацією. Саме через це Росія має спокусу погодитись на перемир'я.
Які останні заяви росіян про мирний процес?
Нагадаємо, що Володимир Путін заявив, що Росія доб'ється "звільнення своїх історичних земель" військовим шляхом, якщо не буде переговорів.
Очільник Кремля звинуватив європейських політиків у штучному роздмухуванні істерії про "російську загрозу". Він також назвав посадовців "молодими свинями" і натякнув на можливість майбутнього удару по країнах НАТО.
Крім того, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що попри допомогу з артилерією та снарядами від союзників, Росія має значний бюджетний дефіцит і труднощі з людськими ресурсами. Тому ворог продовжує гратися з нами, з адміністрацією Трампа, а перемовини рухатимуться ще довго, поки Росія намагатиметься розв'язати проблеми, які у неї виникли.