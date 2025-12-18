Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Что в России говорят об отношениях с США?
Российские СМИ процитировали заявление Кремля. Москва заявила, что отношения между США и Россией разрушены.
В то же время якобы учитывая прогресс, достигнутый в Украине, Кремль надеется, что их можно восстановить. Информационные агентства России пишут, что, мол, если Вашингтон сможет выступить посредником в заключении мирного соглашения, существует убеждение, что это будет способствовать укреплению отношений между двумя странами.
К слову, политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что россияне нервничают, когда видят, как Владимир Зеленский еженедельно ездит в Европу, где ему аплодируют, и общается с американской делегацией. Именно поэтому Россия может согласиться на перемирие.
Какие последние заявления россиян о мирном процессе?
Напомним, что Владимир Путин заявил, что Россия добьется "освобождения своих исторических земель" военным путем, если не будет переговоров.
Глава Кремля обвинил европейских политиков в искусственном раздувании истерии о "российской угрозе". Он также назвал чиновников "молодыми свиньями" и намекнул на возможность будущего удара по странам НАТО.
Кроме того, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что, несмотря на помощь с артиллерией и снарядами от союзников, Россия имеет значительный бюджетный дефицит и трудности с человеческими ресурсами. Поэтому враг продолжает играть с нами, с администрацией Трампа, а переговоры будут двигаться еще долго, пока Россия будет пытаться решить проблемы, которые у нее возникли.