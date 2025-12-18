Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что в России говорят об отношениях с США?

Российские СМИ процитировали заявление Кремля. Москва заявила, что отношения между США и Россией разрушены.

В то же время якобы учитывая прогресс, достигнутый в Украине, Кремль надеется, что их можно восстановить. Информационные агентства России пишут, что, мол, если Вашингтон сможет выступить посредником в заключении мирного соглашения, существует убеждение, что это будет способствовать укреплению отношений между двумя странами.

К слову, политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил 24 Каналу, что россияне нервничают, когда видят, как Владимир Зеленский еженедельно ездит в Европу, где ему аплодируют, и общается с американской делегацией. Именно поэтому Россия может согласиться на перемирие.

Какие последние заявления россиян о мирном процессе?