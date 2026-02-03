Это следует из ответов Министерства иностранных дел России, которые подготовили к пресс-конференции Серия Лаврова.
Смотрите также Часы тикают и для России, и для Трампа: политолог предположил, за чем Дмитриев ездил в США
Что Россия хочет от США?
Согласно ответам российского внешнедипломатического ведомства, Кремль называет восстановление прямого авиасообщения с США и возвращение конфискованной дипломатической собственности частью "значимых вопросов".
Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном,
– сообщили там.
Отмечается, что США "получат перспективные и выгодные горизонты сотрудничества" в случае согласия Вашингтона по нормализации отношений, в частности в вопросах энергетики, редкоземельных металлов, Арктики, космоса и ИИ.
В то же время, по мнению россиян, не все американские чиновники поддерживают процесс "оздоровления" отношений, ссылаясь на введение новых санкций США против российских нефтяных компаний как "неожиданный инцидент".
К слову, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что Россия и США "возвращаются к нормальности" и ведут переговоры в Москве и Вашингтоне по так называемым раздражителям в отношениях.
Что этому предшествовало?
Напомним, в конце 2025 года Москва заявила, что отношения между США и Россией разрушены. В то же время якобы учитывая прогресс, достигнутый в Украине, Кремль выражал надежду, что их можно восстановить.
Сергей Лавров также заявлял, что Европа пыталась и пытается до сих пор "убивать клинья" между Россией и США, видя в политике американского президента Дональда Трампа вред интересам континента.
К слову, в ISW сообщали, что Москва использует переговоры с США, чтобы сдержать возможное усиление давления, которое могло бы повлиять на войну в Украине. Кремль подтверждает преданность своим военным целям.