Это следует из ответов Министерства иностранных дел России, которые подготовили к пресс-конференции Серия Лаврова.

Что Россия хочет от США?

Согласно ответам российского внешнедипломатического ведомства, Кремль называет восстановление прямого авиасообщения с США и возвращение конфискованной дипломатической собственности частью "значимых вопросов".

Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном,

– сообщили там.

Отмечается, что США "получат перспективные и выгодные горизонты сотрудничества" в случае согласия Вашингтона по нормализации отношений, в частности в вопросах энергетики, редкоземельных металлов, Арктики, космоса и ИИ.

В то же время, по мнению россиян, не все американские чиновники поддерживают процесс "оздоровления" отношений, ссылаясь на введение новых санкций США против российских нефтяных компаний как "неожиданный инцидент".

К слову, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что Россия и США "возвращаются к нормальности" и ведут переговоры в Москве и Вашингтоне по так называемым раздражителям в отношениях.

Что этому предшествовало?