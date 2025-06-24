Иран недоволен поддержкой России, – ISW

Сейчас Россия поддерживает Иран только дипломатическим путем. Однако Тегеран ожидает, что Владимир Путин сможет сделать больше для страны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Почему Путин не может увеличить помощь Ирану

Аналитики вспомнили о встрече Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Москве. Российский диктатор отметил, что позиция России относительно конфликта между Израилем и Ираном является "хорошо известной" и МИД Кремля выразил обеспокоенность на Совете Безопасности ООН.

Тогда россияне назвали последние удары Израиля и США по Ирану "неоправданными и неспровоцированными" и отметили, что Россия "делает все возможное, чтобы помочь иранскому народу". За это страну поблагодарил Арагчи и подчеркнул, что Иран регулярно консультируется с Москвой по вопросам глобальной безопасности.

Впрочем, неназванные иранские источники сообщили Reuters, что Иран недоволен объемом российской поддержки и ожидает, что Путин сделает больше для противодействия Израилю и США,

– написали аналитики.

Один из источников сообщил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи направил Арагчи в Москву с личным письмом к Путину, в котором просит оказать больше помощи.

Институт изучения войны подытожил, что Россия ограничена в своей способности напрямую поддерживать Иран из-за войны в Украине. Именно поэтому Путин ограничится только дипломатическими жестами.