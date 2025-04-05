Россия проталкивает "выгодное" сотрудничество: как США могут попасть в ловушку
- Кремль пытается возобновить сотрудничество с США, предлагая выгоды в обмен на возобновление торговли и авиасообщения.
- Политолог Олег Саакян отметил, что нормализация отношений между США и Россией может вызвать внутриполитический кризис администрации Трампа.
- Россия стремится убедить США в сотрудничестве по сдерживанию Китая, стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и многом другом.
После недавнего визита в Вашингтон, Кирилл Дмитриев рассказал, что американский бизнес якобы готов заменить европейские компании, которые ушли с российского рынка. Речь идет о восстановлении прямого авиасообщения и торговли. Кремлю это очень выгодно, однако США может поджидать опасность.
Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что хоть и ограниченно, но торговля между США и Россией продолжается. По его словам, часть российской военной промышленности не могла бы работать без экспорта определенных компонентов из Соединенных Штатов Америки.
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Сотрудничество США и России
Кремль пытается вывести вопрос российско-американского сотрудничества за рамки российско-украинской войны. Олег Саакян считает, что этого хотят и в Соединенных Штатах Америки, однако пространство для этого очень узкое.
Американцы, вероятно, пытаются добиться прекращения огня на территории Украины, чтобы начать сотрудничать с Москвой.
Для Дональда Трампа Россия нужна как младший партнер перед лицом Китая. Он стремится делать определенные шаги, которые бы нормализовали российское положение в мировом разрезе, чтобы сотрудничать, например, в Арктике и потеснить там Китай,
– высказался политолог.
Кроме того, Россия активно продает Трампу идею, что сможет посадить Пекин за стол переговоров по ядерным программам и сдерживания развития в этой сфере.
Важно! Президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль через посланника Кирилла Дмитриева пытается договориться с США о выводе замороженных российских активов. По его словам, Россия больше всего озабочена судьбой своих 300 миллиардов долларов, а также стремится к снятию санкций, особенно европейских. Зеленский убежден, что ни США, ни Европа не пойдут на уступки, а наоборот – только усилят давление на агрессора.
Во время визита Дмитриева в Вашингтон, он, вероятно, обещал администрации США все возможные уступки и выгоды, которые может предоставить Россия, в частности стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, в Иране, совместное освоение Арктики, торговлю энергоносителями и любое другое, только бы американцы возобновили сотрудничество с россиянами и "скормили им Украину".
Целью является, как минимум, выиграть время, а как максимум, расшатать позиции США и добиться дополнительных возможностей, вот как восстановление авиасообщений. Это будет снятие изоляции с России и создание возможности для западных компаний, чтобы те заходили на российские рынки,
– сказал Олег Саакян.
Однако, если Трамп пойдет на нормализацию отношений с Россией без остановки российско-украинской войны, то это может вызвать внутриполитический кризис внутри команды лидера США. Кроме того, большая часть американцев поддерживают Украину и считают, что Трамп действует недостаточно жестко в отношении России.