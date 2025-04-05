Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что хоть и ограниченно, но торговля между США и Россией продолжается. По его словам, часть российской военной промышленности не могла бы работать без экспорта определенных компонентов из Соединенных Штатов Америки.

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Сотрудничество США и России

Кремль пытается вывести вопрос российско-американского сотрудничества за рамки российско-украинской войны. Олег Саакян считает, что этого хотят и в Соединенных Штатах Америки, однако пространство для этого очень узкое.

Американцы, вероятно, пытаются добиться прекращения огня на территории Украины, чтобы начать сотрудничать с Москвой.

Для Дональда Трампа Россия нужна как младший партнер перед лицом Китая. Он стремится делать определенные шаги, которые бы нормализовали российское положение в мировом разрезе, чтобы сотрудничать, например, в Арктике и потеснить там Китай,

– высказался политолог.

Кроме того, Россия активно продает Трампу идею, что сможет посадить Пекин за стол переговоров по ядерным программам и сдерживания развития в этой сфере.

Важно! Президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль через посланника Кирилла Дмитриева пытается договориться с США о выводе замороженных российских активов. По его словам, Россия больше всего озабочена судьбой своих 300 миллиардов долларов, а также стремится к снятию санкций, особенно европейских. Зеленский убежден, что ни США, ни Европа не пойдут на уступки, а наоборот – только усилят давление на агрессора.

Во время визита Дмитриева в Вашингтон, он, вероятно, обещал администрации США все возможные уступки и выгоды, которые может предоставить Россия, в частности стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, в Иране, совместное освоение Арктики, торговлю энергоносителями и любое другое, только бы американцы возобновили сотрудничество с россиянами и "скормили им Украину".

Целью является, как минимум, выиграть время, а как максимум, расшатать позиции США и добиться дополнительных возможностей, вот как восстановление авиасообщений. Это будет снятие изоляции с России и создание возможности для западных компаний, чтобы те заходили на российские рынки,

– сказал Олег Саакян.

Однако, если Трамп пойдет на нормализацию отношений с Россией без остановки российско-украинской войны, то это может вызвать внутриполитический кризис внутри команды лидера США. Кроме того, большая часть американцев поддерживают Украину и считают, что Трамп действует недостаточно жестко в отношении России.